Crisis en el Concejo: Cabrera suspende sesión y hay falta de quórum para elegir directiva

Cochabamba, Bolivia

Antes de las 9:00 de la mañana, la concejala Daniela Cabrera, electa como presidenta del Concejo Municipal el pasado 3 de mayo, dio a conocer este viernes 12 de mayo que se suspende la sesión presencial convocada, porque no existirían garantías para asistir.

“Habíamos convocado a una sesión de manera extraordinaria, presencial en el Concejo Municipal, para las 9:25 de la mañana. Pero como pueden observar continúan las carpas, con personas que hace más de 10 días nos están amedrentando e insultando, incluso difamando. Ejerciendo acoso, violencia política y psicológica a nosotros (…) En mi calidad de Presidenta Municipal y precautelando la seguridad de los 11 concejales, vamos a suspender la sesión programada”, declaró a los medios Cabrera.

La bancada de Súmate mantuvo su convocatoria, realizada por la expresidenta Marilyn Rivera, la misma fue convocada para las 9:30 de la mañana.

Tanto Daniela Cabrera y Claudia Flores, aseguraron que la convocatoria de Súmate para elegir una nueva directiva, en la que indicaron que se había cometido un “error”, era totalmente ilegal.

“Marilyn Rivera convocó a la sesión del día de hoy, todos estos actos tienen vicios de nulidad, porque en primera instancia esta convocatoria solo tiene la firma de cinco concejales, y de acuerdo al reglamento tendrían que tener seis concejales. Rivera ya no es presidenta, está usurpando funciones, todos los actos serán sometidos a procesos penales”, declaró Flores.

Cabrera aseguró que convocarán a sesiones virtuales.

Sala de Sesiones del Concejo Municipal

Marilyn Rivera convocó a una sesión a los miembros de la bancada de “Súmate”, al hemiciclo asistieron 5 concejales de la banca de Súmate, la expresidenta lamento la falta de diálogo.

“En las puertas del Concejo Municipal existe un contingente policial, que llegó para garantizar la integridad de todos los concejales. Se ha pedido a las personas que asistieron a la Plaza 14 de Septiembre, ser respetuosos con lo que vaya a ocurrir (…) No sé qué están pensando las concejales, entiendo la susceptibilidad que puedan tener”, declaraba Rivera.

Resguardo policial en puertas del Concejo Municipal. Foto: Fernando Aguilar

En puertas del Concejo se observó a personas que exigían ingresar a la sesión. Los concejales de “Súmate”, aguardaron el horario correspondiente. “La presidenta saliente no ha venido a usurpar funciones, no vino a quedarse nuevamente, vinimos para elegir la nueva directiva. Que va trabajar para y por Cochabamba, desde el MAS se maneja una línea de mentiras, en la primera elección hubo un error”, aseguró el concejal, Manfred Reyes Villa Avilés.

Concejales del Movimiento al Socialismo (MAS), aseguraron que no habían las condiciones de seguridad para desarrollar una sesión.

Elección suspendida

Al no contar con el quórum correspondiente para llevar a cabo una nueva elección, porque en sala solo estaban cinco concejales, no cumpliendo así el artículo 43 del reglamento interno del Concejo Municipal, quedó suspendida la sesión.

“Lamentablemente no se cuenta con el quórum correspondiente. Súmate solía tener 7 concejales, entonces me pregunto ¿Dónde están los otros dos concejales? Deben estar con su nueva bancada, hemos visto que no han asistido los concejales del MAS, esto es evidencia de un transfugio político”, aseveró Reyes Villa Avilés.

Al hemiciclo llegarón sólo cinco concejales de la bancada Súmate. Foto: Fernando Aguillar

El concejal Diego Murillo, de Súmate, indicó que habían las garantías para participar de la sesión del Concejo Municipal.

“La concejal Daniela Cabrera mandó una carta indicando que no puede venir, porque hay un tema de acoso político, mi persona no fue notificada. No se tendría ningún problema, hasta que se notifique”, explicó Murillo.