Denuncian a la dueña de una agencia de viajes por estafa múltiple

Cochabamba, Bolivia

Varias personas denuncian una estafa múltiple en la venta de pasajes al exterior y préstamo de dinero. Las victimas señalan que una mujer dueña de una agencia de viajes les pedía dinero prometiendo intereses altos, mientras otras señalan que les vendía pasajes que nunca entregaba.

Los denunciantes explicaron que le prestaron grandes cantidades de dinero a la mujer, que habría prometido del 3 al 4% de interés. Como garantía, ofrecía su empresa de viajes, que está ubicada en el centro de la ciudad de Cochabamba.

Entre las presuntas víctimas, está un grupo de personas que se garantizan mancomunadamente.

Indicaron que también una señora de la tercera edad le había dado 100 mil dólares y otra agrupación de personas, aproximadamente 10 mil dólares.

"Yo le presté 20 mil dólares a la señora, hace tres años que me debe y he estado viniendo diario para cobrarle y me decía que no podía venir, que no tenía dinero y no me podía pagar. Vi a muchos señores que venían a cobrar de la misma manera, no pensé que eran tantos. Ahora, dicen que la señora se está escapando por Santa Cruz. Entonces, queremos que la retengan, pedimos ayuda a las autoridades", dijo un afectado.