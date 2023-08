La Paz, Bolivia

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Jáuregui, que fue denunciado por extorsión a mujeres y buscar a menores de edad para tener relaciones sexuales, reapareció este miércoles y negó todas las acusaciones.

"Tengo que señalar de manera enfática, muy clara y con la frente en alto que no existe ningún elemento de la naturaleza que se pretende denunciar que tengan que ser atribuidos a mi persona. Lastimosamente se están haciendo uso de chats, audios que me generan duda en su licitud y veracidad. No he sido parte de ninguno de los actos que se pretende denunciar en contra de mi persona", afirmó hoy ante los medios.

Además, aseguró que está dispuesto a someterse a las investigaciones y pidió que se hagan de manera acelerada.

"Soy hombre de Derecho. Voy a estar siempre a disposición del Ministerio Público en el momento en que se me haga una citación formal . Siempre he sido muy equilibrado en mis declaraciones con relación a hechos semejantes de colegas diputados, autoridades departamentales o municipales porque básica y fundamentalmente debemos respetar la presunción de inocencia", agregó.

La denuncia contra Jáuregui fue difundida por el abogado Lurwin Ledezma, quien acusó al diputado de ofrecer cargos a mujeres a cambio de relaciones íntimas. Además, se difundió la grabación de una conversación mediante WhatsApp donde aparentemente una voz atribuida al legislador habla de solicitar servicios sexuales de menores de edad.

Jáuregui afirmó que se están usando “armas innobles” para dañar a una persona que también tiene familia.

"Lo que se ha presentado, simplemente es una denuncia, y entretanto esos audios y chats no sean sujetos a un peritaje no dejan de ser simples indicios, no son pruebas. Aún dentro del proceso investigativo no se ha concluido la etapa preliminar de la investigación. Por tanto, no reconocemos la veracidad de ninguno de estos elementos, no hemos sido parte", reiteró.