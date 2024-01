Dos concejalas fueron obligadas a firmar su 'licencia' y 'renuncia' en Sipe Sipe

Sipe Sipe, Cochabamba

Dos concejalas del municipio de Sipe Sipe, denunciaron que fueron obligadas a firmar un documento de ‘licencia’ en medio de actos de presión, donde dirigentes y comunarios a través de la agresión las orillaron a estampar sus firmas.

Ambas autoridades en el documento solicitarían una licencia desde el pasado 11 de enero de este año hasta el 3 de mayo de 2026, lo que significaría que no volverían a su cargo hasta el final de su gestión en el municipio.

Uno de los documentos firmados, señalaría que las ediles presentaban su renuncia ‘irrevocable’ a su cargo. Esta acción habría sido realizada para que los concejales suplentes asuman sus cargos.

“Nos han obligado al menos a mí (…) Me han echado con agua, realmente he visto la violencia con la que actuaron. Son unos cuantos que le tienen rabia al alcalde, da pena que no nos dejen trabajar”, indicó la concejal Jhovana Beltrán.