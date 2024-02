Educación autoriza suspender clases en regiones afectadas por lluvias

Bolivia

Ante las constantes lluvias y desborde de ríos que afecta a departamentos como La Paz, Oruro y Cochabamba, entre otros, el Ministerio de Educación autorizó suspender clases en las áreas donde se hayan registrado grandes afectaciones por los desastres naturales.

En ese sentido, el ministro de Educación, Édgar Pary, pidió a las autoridades de cada región en el área tomar los recaudos para precautelar la seguridad de los estudiantes.

Hasta el momento, las actividades escolares son normales en el país, de acuerdo con el reporte de Educación.

“No tenemos reclamos de ninguna naturaleza por las riadas y demás; no tenemos ningún reporte hasta ahora, pero nosotros no podemos descuidar; hay que estar siempre atentos de que no ocurran estos efectos climáticos que perjudiquen el normal desarrollo de nuestras actividades educativas. Estamos en constante contacto con nuestros directores departamentales y distritales, para que nos puedan informar”, dijo Pary.