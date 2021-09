EEUU honra a los 3.000 muertos de los atentados del 11 de septiembre de 2001

Cargando...

EEUU

(AFP)

Estados Unidos conmemora este sábado el 20 aniversario de los peores atentados de su historia, que dejaron casi 3.000 muertos el 11 de septiembre de 2001, todavía conmocionado por un hecho que cambió en muchos sentidos el curso de la historia no solo en el país sino en el mundo entero.

Las ceremonias en la Zona Cero se iniciaron con un minuto de silencio a las 08:46 (12:46 GMT), la hora en que el primero de los cuatro aviones secuestrados por 19 terroristas islamistas impactó el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

Después, familiares, muchos en lágrimas, y amigos empezaron la lectura y el recuerdo de cada una de las 2.975 víctimas de los atentados con cuatro aviones comerciales lanzados contra las Torres Gemelas, el Pentágono cerca de Washington, y un cuarto, presumiblemente dirigido contra el Capitolio, que se estrelló en un campo de Pensilvania.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill, así como predecesores en el cargo, como Bill Clinton y Barak Obama, participaron en la Zona Cero en las ceremonias en Nueva York, que cobraron este año un especial significado.

A la salida accidentada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras la vuelta al poder de los mismos talibanes a los que desalojaron hace casi 20 años por cobijar a los ideólogos de los atentados perpetrados por Al Qaida, se sumó el retorno a cierta normalidad tras el zarpazo del covid-19, que se ensañó en particular con Nueva York.

En un video publicado la víspera del aniversario, Biden pidió a los estadounidenses unidad.

"Para mí es la principal lección del 11 de septiembre. En el momento de mayor vulnerabilidad, (…) la unidad es nuestra mayor fuerza", declaró el presidente en su mensaje.

En medio de la emoción, Bruce Springsteen cantó acompañado de su guitarra "I'll see you in my dreams" (Te veré en mis sueños).

Muchas son las personas que se han desplazado esta semana sobre todo a Nueva York, que amaneció bajo fuertes medidas de seguridad, para homenajear a las víctimas, de ellas 2.753 en las Torres Gemelas.

Emoción viva

Veinte años después, la emoción sigue viva por este ataque brutal que conmocionó a todo un país y al mundo entero, no en vano las víctimas eran de 90 nacionalidades. El reborde de las piscinas donde están inscritos los nombres de las 2.753 víctimas de las Torres Gemelas se iba llenando de flores desde el jueves.

En la Zona Cero de los atentados se ha erigido el edificio más alto del país, el One World Trade Center, con 541 metros de altura, un museo y dos piscinas donde antes estaban las Torres Gemelas.

"Como nación, es uno de los momentos -como el asesinato de John F. Kennedy- que recuerdas lo que estabas haciendo", dijo a la AFP Patricia Litewski, de 52 años. "Afectó a todo el mundo de una forma u otra", aseguró.

Josep Dittmar es uno de los supervivientes de las torres. Aquel día estaba en el piso 105 de la torre sur en una reunión cuando el primer avión se estrelló en la otra torre gemela.

Ni él ni sus colegas tenían idea de lo que estaba pasando pero veinte años después recuerda cómo pequeñas decisiones que tomó en el momento le salvaron la vida. Lo único que tenía en mente era bajar lo antes posible los 105 pisos por la escalera y salir a la calle.