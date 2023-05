Santa Cruz, Bolivia

Desde este martes, se aplica el horario de invierno en unidades educativas de La Paz, Oruro, Potosí, además de zonas altas de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Las bajas temperaturas y el gran número de casos con infecciones respiratorias fueron los motivos para tomar esta decisión, anunció el gobierno.

En el caso de Santa Cruz, el horario continúa normal. Sin embargo, este miércoles, el termómetro marcó los 13º C, la temperatura más baja en lo que va del año.

En ese sentido, el viceministro indicó que se analizará adelantar el horario de invierno en zonas con temperaturas bajas de Santa Cruz.

De todas formas, Puma dijo que profesores y directores deben tener tolerancia con el horario de ingreso.

"Tolerancia en el ingreso a nuestros estudiantes, ya sea de 10 o 15 minutos en la hora de llegada, para que maestros y maestras no estén tomando el control de asistencia. Directores y directoras deben dar esa tolerancia a nuestros estudiantes en las unidades educativas del departamento de Santa Cruz" , indicó.

Respecto a los casos de niños y adolescentes con infecciones respiratorias, Puma explicó que el Ministerio de Salud ha desplazado personal médico para hacer la vacunación.

"Necesitamos la autorización de los padres y madres de familia o tutores para que los médicos que están asistiendo a las unidades educativas para hacer la vacunación tengan el permiso correspondiente. Es para que no tengamos este tipo de percances, principalmente, con la influenza, resfríos o las IRAs, las Infecciones Respiratorias Agudas, en nuestros estudiantes", añadió.

Asimismo, recomendó que los niños con algún síntoma no asistan a clases.

"Nuestros estudiantes con las IRAs es necesario que se queden en la casita y se contacten con el director para poder seguir presentando sus trabajos para que no se atrase en el avance de los contenidos programáticos, a través del padre o de la madre. También deben ir a los centros de salud más cercanos", apuntó.

Puma también reiteró que no es obligatorio el uso de uniforme del colegio o unidad educativa.

"No es necesario, no es tan importante, no es vital el uniforme. Mientras dure el periodo de otoño-invierno es necesario que los estudiantes asistan a las unidades educativas bien abrigados y siempre cuidando los protocolos y medidas de bioseguridad. Es necesario que utilicen los barbijos, que sigan practicando el lavado de manos, uso de alcohol en gel y alcohol desinfectante en nuestras unidades educativas para mantener la salud de nuestros compañeros de curso y cuidarnos entre todos", detalló.