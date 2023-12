"El micro 'H' invadió carril y mató a mi hijo", dijo el padre lleno de impotencia

Cochabamba, Bolivia

Familiares piden justicia por la muerte del motociclista atropellado la noche del lunes 18 de diciembre, donde un micro de la línea 'H', arrolló a un motociclista en la zona de Molle Molle, al sur de la ciudad.

De acuerdo a las versiones de los testigos, vecinos el motorizado de transporte público habría invadido carril y el conductor se encontraría en estado de ebriedad, el mismo que estaría conduciendo a gran velocidad.

“Estoy muy dolido por la irresponsabilidad de la línea ‘H’ y por la falta de justicia, hasta el momento no hay un solo detenido (…) ¿Hasta cuándo la justicia? ¡Por favor comandante sus buenos oficios! ¡Que no quede impune! A mi hijo a sus 22 años me lo quitó la vida, en estado de ebriedad y quieren tergiversar la información”, aseguró el padre del motociclista