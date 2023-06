El micro protagonista del choque múltiple se habría quedado sin frenos y el chofer perdió el control

Cochabamba, Bolivia

El conductor del micro de la línea H que protagonizó un choque múltiple dejando 3 personas fallecidas y varios heridos esta mañana en Cochabamba, se encuentra estable. Luego de ser atendido por personal de salud, fue aprehendido por la policía.

Aparentemente, el motorizado se quedó sin frenos y, por eso, perdió el control de motorizado. Segundos antes del fatal accidente, el vehículo bajó a toda velocidad por la calle Montero y terminó impactando con tres vehículos en la Av. República.

Eran las 8 de la mañana cuando se produjo el lamentable hecho de tránsito en la avenida República esquina calle Montero. Un micro, presumiblemente por fallas mecánicas, impactó con otras movilidades.

La calle, donde el chofer habría perdido el control, es una pendiente por donde circulan bastantes vehículos y líneas de transporte público. Antes de llegar al lugar del accidente hay otra intersección donde existe un semáforo.

Según el testigo, es común ver al transporte público a gran velocidad en ese horario.

"En las mañanas es así, por recoger pasajeros, los micros y trufis no controlan, no hay rompemuelles, no respetan semáforos", complementó.