Encontraron bidones de gasolina en incendios en San Buenaventura

La Paz

Habitantes de San Buenaventura se encuentran en emergencia por el avance del fuego que ha continuado afectando a más domicilios, y ha dejado a familias sin hogar.

¿Cómo iniciaron los incendios?

Las autoridades trabajan a diario con los comunarios para sofocar el incendio y colaborar a las familias que se vieron afectadas. Sin embargo, también se realizan trabajos para conocer quiénes iniciaron los focos de calor.

El director de la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR), Alejandro Sensano, informó que hasta la fecha no se tiene aprehendidos pero que si existen "sospechas" de aquellos que iniciaron con los incendios. Además, señaló que se encontraron bidones con gasolina en los puntos donde el fuego inició.

“Se han encontrado bidones con gasolina en esos puntos. Un día me avisaron que estaban prendiendo fuego, yo fui, pero no encontré a nadie, se habían escapado. Después un día había dos personas que parecía que lo estaban haciendo, pero si un día nosotros sabemos quién es lo vamos a denunciar. Existen sospechas pero sin pruebas no podemos hacer nada”. Señaló Sensano en entrevista con QNMP de Red Uno.