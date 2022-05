Entraron a la fuerza a un domicilio de Sacaba, maniataron a una joven y se llevaron un auto y una tv

Cochabamba, Bolivia

El miércoles por la tarde, a plena luz del día, ladrones ingresaron a un domicilio ubicado en la OTB San Pedro, en el municipio de Sacaba, maniataron a una joven que se encontraba en el interior y se llevaron un automóvil, electrodomésticos y dinero en efectivo.

La víctima contó que aproximadamente a las 14:40, cuatro sujetos la sorprendieron cuando estaba en su casa. Estaba sola pues todos sus familiares salieron a trabajar y al colegio.

"Llegaron, me taparon la boca y me dijeron que si seguía gritando me iban a matar. Cogieron un cuchillo de mi propia casa para amenazarme, luego me amarraron las manos, me taparon la boca con diurex y me amarraron mis pies", relató la joven.