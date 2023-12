"Es primera vez que me pega": Anciana golpeada en Warnes reveló que agresor es su nieto

Cargando...

Warnes, Santa Cruz

Una mujer de la tercera edad fue brutalmente agredida a las puertas de su domicilio en el barrio Integración del Norte del municipio de Warnes. Lo impactante del caso es que el agresor resultó ser nada más y nada menos que su propio nieto.

La víctima, cuya identidad se mantiene en resguardo, reveló que el nieto, presuntamente bajo los efectos del alcohol y posiblemente drogado, la atacó mientras ella realizaba tareas domésticas. "Él estuvo tomando ayer, a mí no me golpeaba, es la primera vez. Estaba lavando mi ropa y me reclamó, tal vez está drogado", expresó la anciana visiblemente afectada.

Los vecinos de la zona no solo fueron testigos de la agresión, sino que algunos de ellos lograron documentar el terrible suceso en videos que circulan por las redes sociales. En las imágenes, se puede observar cómo, el agresor la arrastra de los cabellos desde su casa hasta la calle, donde continúa propinándole golpes sin piedad. Mientras tanto, los vecinos, consternados, le gritaban al agresor que se detuviera.

Ante la gravedad de la situación, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia intervino de inmediato y arrestó al agresor.

En tanto, los vecinos exigen que este sujeto sea enviado al penal de Palmasola, temen por la seguridad de la mujer de la tercera edad y por ellos mismos. "No queremos verlo en el barrio, él es un peligro", dijo la mujer que grabó el hecho.