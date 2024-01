'Evistas' aseguran que masificarán bloqueos hasta que renuncien los magistrados

Cargando...

Bolivia

Los bloqueos instalados en diferentes puntos del país apuntan a masificarse hasta lograr la renuncia de los magistrados prorrogados y se convoque a nuevas elecciones, informó Humberto Claros, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), del ‘ala evista’.

Claros informó en contacto con Que No Me Pierda que siete mil bloqueadores se mantienen firmes en los puntos de bloqueo, especialmente en el departamento de Cochabamba. “Queremos que se larguen a su casa e inmediata convocatoria a elecciones, si esto no pasa, esto continúa”, dijo el dirigente campesino.

Asimismo, Claros cuestionó al vicepresidente David Choquehuanca por convocar al diálogo recién para el próximo lunes 29 de enero, si podría haber hecho el llamado para este jueves 25 de enero. “Es indignante que convoquen recién para el lunes, es una burla para el pueblo boliviano”, afirmó.

El dirigente señaló que hay 17 o 18 puntos de bloqueos en el país y negó que se encuentren acarreando gente a los distintos puntos de bloqueo, tal como lo denuncia el Gobierno. “Ellos son los acarreadores de gente en supuestas entregas de obras”, argumentó.

Cargando...

Incluso, dio a conocer que el bloqueo que fue levantado en Pampa Grande, en el departamento de Santa Cruz, se volverá a instalar en las próximas horas.