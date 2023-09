'Evistas' continúan en huelga de hambre por las elecciones judiciales

Bolivia

Desde el miércoles, asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), pertenecientes al ala radical o 'evista', ingresaron en huelga de hambre como protesta por la determinación de enviar a consulta el proyecto de ley de las elecciones judiciales. Exigen que el proceso se viabilice lo antes posible.

"Mandar al Órgano Ejecutivo no tiene ningún sentido cuando es el Ministerio de Justicia quien no quiere que se lleve adelante las elecciones. ¿Para qué mandar? El Órgano Electoral más bien está contando los segundos, minutos y horas para que salga de una vez por todas y se preparen para el proceso electoral. Ellos no quieren llevar adelante, pero nosotros vamos a mantenernos firmes y el pueblo, estoy seguro que, en horas, se manifestará respecto a este tema", afirmó el diputado Gualberto Arispe.