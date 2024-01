'Evistas' y 'arcistas' se acusan mutuamente de 'trabar' la Ley de Elecciones Judiciales

Cargando...

La tarde de este jueves, la presidencia de la Cámara de Diputados procedió a devolver el proyecto de ley 144 para realizar elecciones judiciales, sin que haya sido tratado antes en el pleno como reclamaron “evistas” y opositores”.

Antes, el denominado “diálogo judicial”, liderado por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, resolvió exigir y conminar a Diputados el tratamiento de la ley de elecciones judiciales.

Senador Willian Tórrez: “Elecciones ya”

En medio de este ida y vuelta, el senador Willian Tórrez, del ‘ala evista’, acusó de falta de voluntad política al ‘ala arcista’ por no querer aprobar el proyecto de ley 144 que busca elecciones judiciales de manera inmediata.

“Aprobamos el proyecto de ley 144 por unanimidad (en Senadores), que tiene que ver con la verificación de elecciones judiciales, lo que hicieron fue un abuso inconstitucional. Las elecciones tienen que ser ya”, manifestó.

Tórrez consideró que la Cámara de Diputados tiene que dar cumplimiento a la declaración 049 del Tribunal Constitucional Plurinacional. Planteó que se debe concluir el informe de Comisión de Constitución de Diputados, pasar al pleno, y determinar si corrigen los 7 artículos observados que traban la elección judicial.

“Están vulnerando el art 163 de la CPE, que eliminen los artículos o que los observen, pero que hagan algo. Si la cámara de origen ve justificada la eliminación, lo aprobará”, señaló.

Senadora Ana María Castillo: “Quieren imponer un proyecto observado”

La senadora Ana María Castillo, del ‘ala arcista’, también atacó a los ‘evistas’ y afirmó que Diputados no puede ‘saltar’ un mecanismo e ir contra del reglamento interno. “Lo correcto era que la Cámara de origen tenía que tratar este proyecto de ley. No corresponde que el presidente de Diputados convoque a asamblea para un tema que todavía no ha sido resuelto”, indicó.

Castillo dijo que la inacción no viene de los arcistas, ya que hay artículos que no corresponden ser aprobados. “No hay la voluntad para la preselección de candidatos. Quieren imponer un proyecto de ley que está observado”.

“Dejen de provocar y causar caos en la población so pretexto de magistrados”, insistió.

Asimismo, Castillo habló de una mega coalición entre Comunidad Ciudadana, Creemos y ‘evistas’ quienes buscan dilatar la elección para convulsionar el país. “Quieren desestabilizar al Gobierno. La comisión ha seguido el procedimiento como corresponde y el Senado debió corregir o tomar en cuenta las observaciones de Diputados, pero no hay voluntad política”, concluyó.

Por su parte, Jerges Mercado, diputado del MAS, exigió que el Senado adecúe el proyecto de ley sobre los artículos observados. “Está en la cancha del Senado, nos los manda a diputados e inmediatamente aprobamos”, advirtió.