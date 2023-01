Evo: El MAS no fue invitado a la movilización convocada por Arce para el 22 de enero

Cargando...

El jefe del MAS, Evo Morales, reveló que ni él ni dirigentes de su partido político fueron invitados a la movilización convocada por el presidente Luis Arce para este 22 de enero a objeto de rememorar el Día del Estado Plurinacional.

“Lamentablemente, el MAS no ha sido invitado. Los dirigentes del movimiento político más grande la historia no son invitados ni convocados. Es discriminación. No estamos protestando. Y algunos compañeros nuestros se llenan la boca con unidad, unidad, unidad. No convocar a los dirigentes del MAS para un acto tan importante, como es el aniversario del Estado Plurinacional, creo que ahí viene la división, quiero que sepa el pueblo boliviano”, sostuvo.

El jefe del MAS también cuestionó al Gobierno por no convocar a dirigentes del partido azul a la reunión del pasado viernes con organizaciones sociales donde se definió una movilización para el 22 de enero.

“No invitar al MAS es decir ‘no, yo no soy masista’. Eso puedo entender yo”, agregó Morales.

Asimismo, anunció que ante la exclusión, el MAS celebrarán el Día del Estado Plurinacional en una concentración en Argentina.