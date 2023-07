Cargando...

“Esta es la evidencia de que no hubo Golpe, fue el propio Evo Morales quien pidió a sus militantes que exijan su renuncia. Ya no tienen cómo sostener este secuestro en el que me tienen. ¡Exijo mi libertad!”, manifestó el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, en sus redes sociales.

Las declaraciones sugen luego que los diputados 'arcistas' Andrés Flores, y Deisy Choque, aseguraron que fue el propio Evo Morales, quien emplazó a diferentes organizaciones sociales a que pidan su renuncia en 2019.

"En su momento, cuestionamos a Juan Carlos Huarachi y a Rolando 'Flaco' Borda porque pidieron la renuncia (de Morales). Pero cuando vuelve el hermano Evo, sigue con Huarachi y Borda, no podíamos entender. Pero la verdad va saliendo a la luz. Hoy, nos enteramos que esos a los que llamamos traidores todo este tiempo, en realidad fueron disciplinados, escucharon al jefe en su momento. El hermano Evo pidió que se le pida la renuncia de manera pública y es lo que hizo el hermano Huarachi y otros compañeros", afirmó Choque en Que No Me Pierda.

Sobre el tema el abogado Martín Camacho, explica en conferencia de prensa que "cuando (Evo) se da cuenta que su fraude monumental de 2019 ha fracasado, decide renunciar, pero no es lo suficientemente valiente para hacerlo".

Cargando...

Es por esto que, según el abogado de Camacho, Morales quiso "victimizarse", y "huir en medio del caos para quedar impune".

De esta manera, es que la defensa del Gobernador sostiene que Arce "inventó el caso Golpe I" para encarcelarlo, para "destruir la oposición política" del país.

El gobernador cruceño se encuentra recluido de manera preventiva en Chonchocoro, desde el 30 de diciembre de 2022, por el proceso denominado Golpe de Estado I, sin embargo, en el transcurso de los meses se le sumó el Caso de la Compra del Carro Bombero, y otro de legitimación de ganancias ilícitas.

Cargando...