Diputados revelan que Evo instruyó a la COB y Pacto de Unidad que pidan su renuncia en 2019

Bolivia

Los diputados Deysi Choque y Andrés Flores, del ala 'arcista' del Movimiento Al Socialismo (MAS) revelaron que durante los conflictos de 2019, Evo Morales solicitó a las organizaciones sociales del Pacto de Unidad y a la Central Obrera Boliviana (COB) que pidan su renuncia a la presidencia del Estado.

"En su momento, cuestionamos a Juan Carlos Huarachi y a Rolando 'Flaco' Borda porque pidieron la renuncia (de Morales). Pero cuando vuelve el hermano Evo, sigue con Huarachi y Borda, no podíamos entender. Pero la verdad va saliendo a la luz. Hoy, nos enteramos que esos a los que llamamos traidores todo este tiempo, en realidad fueron disciplinados, escucharon al jefe en su momento. El hermano Evo pidió que se le pida la renuncia de manera pública y es lo que hizo el hermano Huarachi y otros compañeros", afirmó Choque en entrevista con Que No Me Pierda.