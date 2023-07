Luis Arce y Evo Morales viajaron al mismo tiempo a Cuba, ¿Hubo reconciliación?

La Habana, Cuba

Este fin de semana, el presidente Luis Arce y el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, coincidieron en La Habana, Cuba, mientras las fricciones al interior del partido de gobierno continúan.

Inicialmente, el presidente Arce viajó a Cuba para encontrarse con su homólogo, Miguel Díaz-Canel, y “fortalecer los lazos de los procesos revolucionarios”.

Por otro lado, Morales contó que fue recibido por el expresidente Raúl Castro con quien se reunió, además, comentó que tenía otras mesas de diálogos.

“Está vez desde La Habana Cuba, he sido invitado por autoridades del pueblo revolucionario de Cuba. Ayer mantuve una linda reunión con el comandante (Raúl) Castro. Hoy día continuarán algunas reuniones y mañana estamos retornando hacia Bolivia. Muy contento de estar acá y estoy convencido de que Fidel ha sido el hombre más solidario del mundo”, dijo Morales ayer, en el programa dominical que tiene en la radio Kawsachun Coca.

El sábado, Arce, Morales y autoridades cubanas habrían tenido un encuentro, según informan Brújula Digital y El Deber, pero el encuentro no tuvo resultados positivos. De acuerdo con el reporte, el gobierno cubano invitó a los bolivianos el mismo fin de semana, en un lugar neutral, pero fue imposible lograr un acercamiento y hubo tensión en ese momento.

Además, Morales lanzó un nuevo duro ataque al gobierno, al denunciar que se enviaron, en los últimos tiempos, unas 17 toneladas de cocaína a España, con un supuesto aval del Estado boliviano.

“Anteayer me ha llegado un documento, un informe que dice que 17 toneladas de cocaína han salido de Bolivia y han llegado a España. El domingo me buscó uno de la Justicia de Santa Cruz y me dice que la cocaína salía por 100, 200, con aval del Estado”, mencionó el expresidente.