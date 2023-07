Cuéllar arremetió contra Evo calificándolo como "el anticristo de la política boliviana"

Cargando...

Bolivia

El diputado 'arcista' del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, arremetió contra el expresidente Evo Morales, calificándolo como "el anticristo de la política boliviana".

Estas declaraciones se produjeron después de que Morales afirmara que 17 toneladas de droga salieron del país con destino a España con la aprobación del Gobierno y que lo "piden" como candidato para las elecciones de 2025.

Cuéllar declaró: "Toda Bolivia no te quiere, el Movimiento al Socialismo tampoco te quiere. Evo Morales ya tiene que pedir asilo político".

Según el diputado, Morales se ha aliado con sus "verdugos" para desestabilizar el gobierno, esto después de la censura legislativa que sufrió el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aunque este fue ratificado dos días después.

Cargando...

"Vos (Morales) ya no eres bienvenido en la militancia del MAS, te has aliado a tus verdugos, has hecho una megacoalición para desestabilizar la gestión del Gobierno", agregó la autoridad.