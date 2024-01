Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Para este martes 23 de enero estaba previsto que declare en calidad de testigo S. V., la ex reina de belleza que fue vista a bordo del vehículo donde fue encontrado el millón de dólares. Sin embargo, hoy no se presentó a declarar en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

La ex la Miss Supranational Bolivia en 2015 no presentó ningún justificativo para no presentarse a declarar, tampoco se conoció si su defensa hubiera alguna representación en la que haya solicitado otra fecha para su declaración.

De acuerdo a los informes de la Policía, el año pasado S. V. habría cargado combustible a su nombre con la vagoneta Lexus color blanco placa 4806-KYA, vehículo donde en un operativo de control, policías de Tránsito encontraron el millón de dólares, dinero que estaba en poder de dos jóvenes.

La exreina de belleza debía declarar por la ampliación a la investigación del robo millonario por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Por este caso, tres efectivos ya se encuentran con detención preventiva en la cárcel de Palmasola. También fue enviado a prisión el abogado Oscar Gutiérrez, quien dijo ser el propietario del millón de dólares.



