Falleció el acusado del feminicidio en Porongo, estaba en terapia intensiva tras ingerir veneno

Santa Cruz, Bolivia

Félix Hinojosa Arce, el autor confeso del feminicidio de Rosa María Ferrufino en Porongo, falleció este sábado por la mañana, luego de estar tres días internado en el Hospital Japonés. También hoy, enterraron a la víctima con pedidos de justicia y mucho dolor.

El hombre de 67 años de edad estaba en terapia intensiva debido a que ingirió veneno para quitarse la vida luego de asesinar a la mujer el pasado jueves. Según el reporte, tenía los intestinos quemados por los productos tóxicos que consumió. Fue encontrado inconsciente al lado del cuerpo de la víctima. Dejó una carta póstuma en la que confesaría el crimen.

Con la muerte del agresor, el caso pasa a ser un feminicidio seguido de suicidio.

Personal de Homicidios llegó hasta el nosocomio para trasladar el cuerpo a la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde le realizarán la autopsia correspondiente para determinar las causas de su muerte. Al lugar llegó el fiscal asignado en este caso de feminicidio, también los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y el Ministerio Público.

Tras el fallecimiento de Hinojosa, la familia de la víctima pide seguir con las investigaciones, ya que aseguran que otros implicados en el feminicidio.

"El caso lo vamos a seguir investigando, aunque él haya fallecido. Ya le dimos la cristiana sepultura a mi madre. Yo no voy a dejar esto así porque tiene que haber un culpable, él no actuó solo. Me dijeron que él se iba recuperando en una clínica y ahora me toma por sorpresa que él ha fallecido. Sí o sí hay otra persona que está atrás de esto y seguiré investigando hasta que se de con el responsable", afirmó Melisa Pedraza, la hija de Rosa María.