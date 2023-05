Feminicidio: Familiares de Rosa Cabezas denuncian negligencia de autoridades en el caso

Cochabamba, Bolivia

Familiares de Rosa Cabezas, séptima víctima de feminicidio en Cochabamba, denuncian negligencia de la policía y la fiscalía. Además, piden al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no hacer show mediático con el dolor de su familia.

Así, indicaron que no fueron atendidos a tiempo y les dijeron que no había fiscal de turno cuando informaron de la desaparición de la mujer.

"Que atiendan más rápido a todos los que denuncian. Teniendo elementos, el Fiscal de Quillacollo no trabaja, no había fiscal de turno , ¿para qué pagamos impuestos? Trabajamos y pagamos impuestos todos nosotros, todos los bolivianos necesitamos ser más atendidos", afirmó una familiar de la víctima.

Consideran que es una falta de respeto que este tipo de casos no sean atendidos con prioridad, algo que está normado por ley.

"No podemos permitir estas cosas de negligencia policial porque se están haciendo la burla de la sociedad, no solamente de la sociedad; de las mujeres también", agregó otra familiar.

Incluso el diputado Renán Cabezas, hermano de la víctima, comentó que el ministro Del Castillo les señaló de "mentirosos".

"Agradezco la voluntad de algunos servidores públicos, de la Policía y de la misma Fiscalía, pero no todos han trabajado de forma eficiente. El ministro dice que hay una investigación brillante y no es verdad; hay que decir la verdad del pueblo boliviano. El ministro casi un poco más y nos dice a la familia doliente, mentirosos; cuando él está desinformado o le está mintiendo al pueblo boliviano, no hay que ser shows mediáticos a costa del dolor de las personas", complementó.