"Fue a trabajar y murió", dijo la esposa del obrero arrastrado en el río Aruntaya

La Paz, Bolivia

Las turbulentas aguas del río Aruntaya dejó luto en la ciudad de La Paz, a la altura de la zona de Irpavi II un obrero que operaba un tractor perdió la vida, las imágenes son impactantes, se observa cómo el hombre trató de escapar, pero el río se lo llevó.

El operario que perdió la vida a causa del desborde del río, en la zona sur. Se trata de un operador de maquinaria, quien se encontraba realizando su trabajo, y trabajaba en doble turno para poder pagar sus deudas.

“No sé a qué hora pasó esto, pero su jefe me llamó a las 19:30, me dijeron que el río se lo llevó (…) Mi esposo no me contestaba, cuando intenté comunicarme me dijeron que debía recoger a mi esposo de la morgue (….) No me dijeron nada, no tengo para el ataúd, cada 5 de marzo pago al banco. Mi esposo por eso nomás fue a trabajar, para terminar de pagar las deudas, me dijo vamos a comprarnos auto, quiero estar con mi familia”, dijo en medio del llanto la esposa del operario, Verónica Turpo.