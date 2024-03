Video: Obrero murió en la riada de Aruntaya, trabajaba doble turno para pagar sus deudas

La Paz, Bolivia

Una imagen recorrió las redes sociales, en estas se muestra a un operador de maquinaria pesada, que trabajaba en el río Aruntaya, cuando se desbordó arrastrando varios motorizados que se encontraban en la vía de la zona Irpavi II.

En las imágenes se puede ver un tractor que fue arrastrado por las aguas turbulentas que bajaban con intensa fuerza, provocando un desborde y dejando las vías intransitables. Un obrero quedó atrapado en medio del cauce, lo dramático es que estaba en esta zona trabajando doble turno para pagar sus deudas.

Su esposa afligida confirmó que el hombre murió, "ahora la empresa no quiere hacerse responsable. No pensé que pasaría esto. Él trabajaba doble turno, "vamos a pagar las deudas", me decía y ahora está muerto", contó la esposa a la Red Uno.