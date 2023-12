"Fue una obra millonaria": Velódromo de la ex Villa Suramericana se cae a pedazos

Cochabamba, Bolivia

La exVilla Suramericana fue construida sobre más de 15 hectáreas de terreno en el Distrito 15, zona de la Tamborada, conformada por 14 bloques habitacionales para 672 departamentos, contaba con una pista de atletismo, un estadio de césped y pista de tartán.

Estaba equipada con un coliseo polideportivo, hotel y área administrativa del Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva (CEFED) y el velódromo, que era una de las obras más envidiadas a nivel internacional.

Este escenario deportivo fue construido para los Juegos Suramericanos de 2018, demandando una inversión de 47.563.161 bolivianos. Han pasado cinco años para que esta obra termine como un ‘elefante blanco’.

Ahora la realidad es lamentable, porque las paredes rajadas y apuntaladas con vigas, el cielo falso se cayó en varios sectores y con ello conexiones de luz. Atrás quedó uno de los mejores escenarios deportivos.

"Fue una obra millonaria": Velódromo de la ex Villa Sudamericana se cae a pedazos. Foto: Red Uno

En esta infraestructura se realizaron solamente seis récords mundiales y 16 panamericanos, ahora su estructura es completamente inservible, porque la pista de madera de 250 metros está completamente hundida.

Cámaras de la Red Uno tuvieron acceso al lugar, donde se evidencian los graves daños en la estructura, evidenciándose filtraciones en la pista donde se construyó. En la zona de los boxes, donde se guardaban las bicicletas, muestra un panorama terrible, debido al hundimiento del piso se usan vigas de madera como puntales, para que las paredes no se caigan.

La Viceministra de Deportes, Karen Palenque, respondió sobre el estado de la ex Villa Sudamericana – Cefed, la autoridad remarcó que el velódromo tiene problemas geotécnicos.

Recordemos que el escenario deportivo está precintado desde el año 2022, todo el material deportivo que estaba en el lugar fue retirado del lugar. El Viceministerio se comprometió a dejar que un equipo de prensa realizará un recorrido completo por los predios.

Sin embargo, la autoridad se excuso con los medios de prensa indicando que no podrá realizarse la visita durante esta jornada 1 de diciembre.

Autoridades indignadas por el estado de la infraestructura de la ex Villa Suramericana

El alcalde Manfred Reyes Villa aseguró que los recursos para la construcción de la ex Villa Suramericana quedaron en nada, señalando que ese monto económico otorgado por la alcaldía pudo ser utilizado para el Río Rocha, Laguna Alalay y otros proyectos.

“El edificio no sirve para nada y la ex Villa, ¿Cuántos millones ha costado? He visto apuntalado las paredes, realmente se han gastado millones y se han ido al agua. Podíamos hacer el río Rocha, que demanda millones y tiene que contar con un financiamiento extranjero, o podíamos hacer la Laguna Alalay (…) El BMX se estaba cayendo, la alcaldía logró arreglar esta obra con el seguro del municipio”, aseveró Reyes Villa a los medios de prensa.