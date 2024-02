Gobernador del Beni amenaza con salirse del Censo, por lío de límites con Cochabamba

Beni, Bolivia

El gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, advirtió que su departamento no participará en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, programado para el 23 de marzo, si se mantiene vigente la ley 846, que establece límites con los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.

En ese sentido, la autoridad hizo un llamado a toda la población beniana a no censarse hasta que esta ley sea abrogada y se una a la defensa los límites territoriales del Beni. También, advirtió sobre el peligro que representa el Censo, ya que 19 de las 21 comunidades indígenas del TIPNIS podrían ser transferidas al departamento de Cochabamba.

Unzueta aseguró que, mediante la Ley 846 de Delimitación de Cinco Tramos del Límite Interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz, del 25 de octubre de 2016, están “desmembrando más de 1.200.000 hectáreas” de Beni.

Comentó que la acción de inconstitucional busca paralizar la norma, que consideran injusta.

"La Gobernación interpone esta ley y solicita al Gobierno nacional que interponga sus buenos oficios, porque el Beni no se censa si no se delimita bien. No nos censaremos si esta ley no se abroga", reiteró.