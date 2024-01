Gobierno atribuye a la Asamblea el conflicto por los magistrados y afirma que urge Elecciones Judiciales

Bolivia

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, indicó que es necesaria y urgente la realización de las elecciones judiciales, pero apuntó que la responsabilidad por la suspensión es de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Según el ministro, la Asamblea "no logró cumplir su trabajo" no solo en referencia a los magistrados, sino que tampoco se logró elegir Contralor del Estado.

"Fue un esfuerzo muy grande elegir al Defensor del Pueblo, que ellos mismos luego cuestionaron. No tenemos Tribunal Departamental Electoral en el Beni hace más de dos años porque ellos no se logran poner de acuerdo para elegirlos por dos tercios de votos . Podría dar muchos ejemplos de incumplimientos a sus deberes y a sus obligaciones como Asamblea", agregó.

Lima observa una situación de vacío, de desinstitucionalización que han provocado con la "omisión en sus deberes constitucionales".

También recordó que hay fallo contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, por la sesión que convocó durante el receso parlamentario.

"Hay instituciones e instancias que no respetan la Constitución Política del Estado. Andrónico Rodríguez claramente no la respeta cuando decide convocar a sesiones en el ámbito de un receso parlamentario, por eso está siendo en este momento objeto de un recurso de nulidad y ha sido suspendida su competencia para el tratamiento de las normas que ha aprobado en esa sesión, ahí tienen un ejemplo de una persona que debiera respetar la Constitución y no lo hace", aseveró Lima.