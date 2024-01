Fiscalía admite denuncia en contra de magistrados por usurpación de funciones

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitió la denuncia penal presentada por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, en contra de los magistrados que firmaron el auto constitucional sobre la consulta por la sentencia de la suplencia temporal en la Gobernación.

“La denuncia fue admitida y remitida a la ciudad de Sucre para que sea ese Ministerio Público quien pueda proceder con las investigaciones, pues se determinó que los hechos ocurrieron allá”, explicó el abogado Martín Camacho.

El jurista explicó que la denuncia es en contra, específicamente, los magistrados Gonzalo Hurtado y René Espada, por el delito de usurpación de funciones.

“La denuncia no emerge a razón de la sentencia 1021/2023, si no al auto de aclaración, complementación y enmienda 001/2024 entendiendo que ambos fueron magistrados del Tribunal Constitucional hasta el 31 de diciembre, ya después no tenían facultades para responder ningún tipo de consulta, dictar resoluciones y mucho menos firmar con el cargo de magistrados”, agregó.

Indicó que solicitaron garantías constitucionales ante las presuntas amenazas en contra del presidente de la ALD, por el cumplimiento de la sentencia del TCP para que Mario Aguilera asuma como gobernador temporal, mientras Luis Fernando Camacho continúe en Chonchocoro.

Cargando...