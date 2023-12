Gobierno no retirará al coronel Erick Holguín de las listas de ascenso

Bolivia

El actual comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, quien agredió al capitán suspendido Edman Lara, cumple seis días de arresto en el Comando General de la Policía. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, indicó que no será marginado de las listas de ascenso.

Estas declaraciones surgen luego que desde el Legislativo sostuviera que en el Senado no daría curso a la promoción a un grado superior al efectivo agresor.

"Conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), las fuerzas policiales dependen del Presidente por intermedio del Ministro de Gobierno y son las instancias correspondientes las que deben definir cuál es la trayectoria, no de un día, ni de cinco minutos, sino de más de 30 años de carrera policial (...) No lo vamos a retirar, porque no es una conducta reiterativa que el coronel Holguín haya agredido a efectivos policiales, lamentablemente no actuó de la mejor manera, tampoco el capitán Lara y ambos tienen sus sanciones correspondientes", aseguró a los medios Del Castillo.