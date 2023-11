Gonzalo Chávez: "Hemos pasado de la teoría del blindaje a la del pretexto"

Cargando...

Gonzalo Chávez, economista, aseguró que la rebaja en la calificación internacional de la Standard & Poor's, se debió a múltiples variables macroeconómicas, tales como el déficit público, el deterioro del comercio exterior, y la caída de las reservas internacionales, entre otros.

"La calificadora refleja el enorme déficit público que tenemos desde hace más de 10 años, que es en promedio más del 7% del PIB; muestra la caída de las reservas internacionales, y el deterioro en el sector externo", indicó.

Afirmó que "Bolivia mató a YPFB", ya que en 2014, la estatal generaba alrededor de $us 5.400 millones, en 2022 bajó a $us 2.289 millones, mientras que este año "no sabemos cuánto será la caída".

Señaló que más allá de las cifras, la población percibe esta caída en la calle, en el incremento del producto de la canasta alimentaria, a causa de la inflación, y la economía precaria, o de "supervivencia".

Añadió que, si bien la economía muestra signos de desaceleración a escala global, Bolivia pasó de "la teoría del blindaje, a la del pretexto".

