Guardaparque destituida: "Me duele mucho irme, pero estoy satisfecha porque lo di todo"

Santa Cruz, Bolivia

La Red Uno de Bolivia tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Andreina Tolavi Guerra, quien recientemente fue destituida de su cargo como directora del Parque Nacional Amboró tras denunciar la presencia de 20 hectáreas de cultivos de coca en esta área protegida. A pesar de su destitución, Tolavi se mantiene serena y decidida en su lucha por la conservación del parque.

"Yo lo di todo por defender esta área protegida que es de todos los cruceños. Estoy satisfecha por la gestión", afirmó Tolavi durante la entrevista. La ingeniera de profesión reveló que formó parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) desde 2021, inicialmente como técnico apoyando a dos áreas protegidas, y luego asumió el cargo de directora durante un año y siete meses.

En referencia al director ejecutivo del Sernap, Johnson Jiménez, Tolavi declaró: "El señor Johnson Jiménez a mí no me quiere y le digo que se equivocó porque se metió con quien no debe".

Tolavi sospecha que el descubrimiento de plantaciones de coca en el Parque Amboró fue una de las causantes de su destitución, aunque supone, que también implica las declaraciones que dieron los guardaparques al hacer notar las pésimas condiciones en las que trabajan. "Dentro de mis funciones yo agoté todas las instancias, hice lo que estuvo en mis manos e informé a mi máxima autoridad, si ellos no hicieron algo ya sale de mis manos", agregó.

"Invito a las autoridades a realizar una inspección en todos nuestros campamentos, para que vean nuestros activos fijos y cómo vive el guardaparque día a día. Nosotros ponemos dinero de nuestros propios bolsillos y prestamos vehículos para operar", dijo.

Con respecto a la denuncia de venta de tierras en áreas protegidas, la ingeniera aseguró que informó a sus superiores e incluso presentó un memoria ante el INRA para que explique el porque quieren disponer de tierra que está dentro de la categoría parque nacional. "Yo cumplí con mi obligación porque si no lo hacía, luego me iban a procesar. Mi reglamento y la ley están establecidos, no los estoy inventando, simplemente los estoy cumpliendo", dijo.

Tolavi finalizó la entrevista solicitando una reunión con las autoridades para que tomen una decisión justa. Aseguró que no rogará por un puesto: "Me duele mucho irme, pero estoy satisfecha porque di todo", concluyó.