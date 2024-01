Cochabamba, Bolivia

Un nuevo caso de tortura debido a una deuda económica se denuncia en la región del Trópico de Cochabamba. Esta vez, es en Villa 14 de Septiembre y la victima es un hombre de mediana edad.

El hombre logró escapar desde el Chapare y llegó a la ciudad de Cochabamba pidiendo ayuda.

"Yo he sufrido tortura por parte de las 'juventudes' del kilómetro 11. A tal grado que no podía ni sentarme al día siguiente, ni echarme porque me han golpeado toda la pierna de atrás, las dos piernas, con un garrote para arrear caballo", detalló.