A más de dos años del doble asesinato de los esposos Juan Claure y Rufina Justina Ayala, ocurrido en Vinto Chico, municipio de Sipe Sipe, Juan Carlos Claure, hijo de las víctimas, brindó su versión pública de los hechos y cuestionó el proceso investigativo que lo mantuvo inicialmente como imputado antes de ser sobreseído por la Fiscalía.

Durante una entrevista, Claure relató el momento en que recibió la noticia del crimen ocurrido el 29 de junio de 2024. "Yo me enteré del asesinato de mis padres cuando estaba a punto de abordar un vuelo a Madrid. Tenía que ir a la graduación de mi hija", recordó.

Según su testimonio, la llamada que recibió desde la empresa familiar cambió por completo sus planes.

"Me dicen: tus papás están sin vida. No se podía creer. Dije: no, es imposible", afirmó.

Apunta a una persona de confianza

Juan Carlos Claure aseguró que siempre colaboró con la investigación y sostuvo que el responsable del crimen ya fue identificado. "El crimen ha sido una sola persona y esa persona está por demás probado quién es", expresó.

Indicó que se trataba de una persona de confianza que trabajaba en la empresa familiar desde hacía años.

"Era una persona de mi confianza y trabajadora de la empresa. Esa persona no la contraté yo, la contrató mi padre por solicitud de uno de mis tíos", señaló.

Asimismo, reveló que presentó grabaciones y audios a las autoridades durante la investigación. "Yo puse cámaras con grabación en la sala de reuniones. Presentamos los audios al Ministerio Público. Ahí se puede ver quiénes están detrás de esto", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que no cree que sus familiares hayan participado en el asesinato.

"Son mi misma familia, no para el asesinato. No creo que hayan sido parte del asesinato", afirmó, al referirse a algunos tíos y allegados de su entorno familiar.

Cuestiona la investigación

Claure también denunció que durante el proceso se solicitaron grandes cantidades de documentación financiera de la empresa sin que, según él, se hayan realizado pericias técnicas.

"Más de cinco mil páginas hemos entregado de documentación. Nunca han hecho ninguna pericia sobre los documentos que hemos presentado", aseguró.

Recordó además las restricciones que enfrentó mientras estaba bajo investigación.

"Yo no podía acercarme a la empresa. Yo no podía ir ni siquiera al mausoleo de mis padres. Esto no es justo", manifestó.

Actualmente, indicó que no volverá a asumir la dirección de la empresa familiar. "Mis hermanas querían que yo me haga cargo, pero no. Lo que ha pasado es muy grave. Mi trabajo hoy día es preparar a la siguiente generación", señaló.

La defensa denuncia retrasos

Por su parte, el abogado de la familia, Marcelo Rollano, informó que la investigación concluyó con una resolución de sobreseimiento emitida por el Ministerio Público a favor de Juan Carlos Claure y los demás imputados.

"El Ministerio Público ha concluido su investigación. En esa resolución de sobreseimiento ha declarado de manera absolutamente contundente y objetiva que tanto el señor Juan Carlos Claure como todos los demás imputados son inocentes", afirmó.

El jurista explicó que siete personas fueron investigadas dentro del proceso y que la causa se extendió por cerca de 20 meses. Rollano sostuvo que, pese a la resolución fiscal, el caso aún espera una determinación del fiscal departamental de Cochabamba.

"Cinco meses el fiscal departamental de Cochabamba ha rechazado recibir esos antecedentes para pronunciarse", denunció.

Añadió que el plazo legal para emitir un pronunciamiento ya habría vencido.

"Para que termine ese proceso, necesitamos conocer la resolución del fiscal departamental. La familia clama justicia y quiere que la justicia sea pronta y oportuna", afirmó.

Asimismo, calificó de "inédito e insólito" que la autoridad fiscal hubiera solicitado una ampliación de plazo para pronunciarse sobre el sobreseimiento.

Antecedentes

El caso corresponde al asesinato de los empresarios Juan Claure (69) y Rufina Justina Ayala (68), quienes fueron hallados sin vida en su hacienda de Vinto Chico la madrugada del 29 de junio de 2024. Las investigaciones establecieron que ambos murieron tras recibir múltiples heridas con arma blanca dentro de su habitación.

La Fiscalía concluyó posteriormente que Nelo Fernando A. M., trabajador de confianza de la familia, fue el único autor material e intelectual del crimen, presuntamente motivado por un desfalco económico, odio y venganza.

Tras diversas pericias e informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), una comisión de fiscales emitió el sobreseimiento a favor de Juan Carlos Claure y otras siete personas inicialmente investigadas, al no encontrarse elementos que acrediten su participación en el doble asesinato.

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