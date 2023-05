"Hubo tentativa de Biocidio", aseguran los ambientalistas y defensores de los animales

Santa Cruz, Bolivia

Las imágenes registradas por un motociclista, que captó el momento en que un perro fue arrojado de un motorizado en la ruta hacia Coroico, mientras el motorizado se encontraba en movimiento, causaron indignación a nivel nacional, debido a la crueldad con que se actuó, el video que fue subido a la red social de Tik Tok y es usado como evidencia de la tentativa de biocidio.

En el clip se puede observar cómo la vagoneta rebasa a la motocicleta y casi al llegar a una curva proceden a arrojar al can.

En el video se tiene registrado placa del vehículo y ya se identificó al conductor, quien debe presentarse a declarar este jueves 18 de mayo.

"Quien arrojó al perro tiene que ir preso porque esto amerita cárcel, están queriendo sembrar duda indicando que este hecho no fue intencional, que el animalito se cayó. No necesita uno ser perito, las imágenes son claras, este can fue lanzado. Gracias al motociclista que filmó todo, es que tenemos las pruebas (...) Estos actos deben tener sanción", aseveró Flores.