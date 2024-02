Informe destapa 40 observaciones en la Gobernación, Creemos defiende gestión de Camacho

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este martes, el gobernador en suplencia de Santa Cruz, Mario Aguilera, presentó el informe de confiabilidad realizado a la Gobernación en donde puntualiza el hallazgo de 40 observaciones de diversas áreas de esta institución ha desencadenado un intenso debate entre defensores y críticos de la administración pasada.

Según Aguilera, entre las irregularidades destacadas se encuentran pagos por avances de obra parcial sin avance físico correspondiente, contratación de personal sin la experiencia necesaria, adquisiciones de activos y servicios sin registro adecuado, y falta de mantenimiento en equipos médicos en hospitales de tercer nivel. "Existe esta obra vial a la que se le han cancelado más de 5 millones de bolivianos, siendo que por avance no correspondía", ejemplificó Aguilera, sin detallar a qué obra se refería.

Ante estas acusaciones, Efraín Suárez, ex asesor de gestión de la Gobernación, ha salido en defensa de la administración de Luis Fernando Camacho, reiterando la transparencia de su gestión y argumentando que las observaciones encontradas en la auditoría no constituyen actos de corrupción. "Es importante destacar que estas observaciones son de índole administrativa y no tienen relación con hechos de corrupción", declaró Suárez ante los medios de comunicación.

De igual manera, desde la bancada de Creemos, si bien están de acuerdo en profundizar las investigaciones internas de la Gobernación, advierten sobre el riesgo de sobredimensionar los resultados preliminares, y caer en un afán de desprestigio de la gestión de Camacho. "No procedamos como los masistas, que primero condenan y luego investigan", dijo la asambleísta Paola Aguirre.

Por su parte, el Asambleísta del MAS, Dilfe Renteria, anunció que solicitará una petición de informe al ejecutivo para indagar por qué se contrató a una persona con denuncias previas, destacando la necesidad de un cambio en la gobernación y de evitar que la nueva gestión se asimile a la anterior.

"Es necesario hacer la denuncia correspondiente. Una clara muestra es que para esa obra se ha realizado un desembolso de más de 5 millones de bolivianos y no tiene nada de ejecución", declaró Rentería.

El gobernador en suplencia afirmó que el informe "confirma que son necesarios procesos de auditoría especial. No podemos permitirnos mal utilizar los escasos recursos que tenemos",dijo.