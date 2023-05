Santa Cruz, Bolivia

Durante la lluviosa jornada de este sábado en Santa Cruz, dos personas fueron rescatadas de canales de drenaje. Entre ellas, estaba una joven que se llevó el susto de su vida al caer en un canal de la zona Guapilo y fue arrastrada por el fuerte caudal agua.

Varias emergencias fueron reportadas en diferentes zonas, ya que avenidas y calles quedaron anegadas.

La mujer de 23 años intentaba salvar a un perro que había caído al canal de drenaje previamente.

Transeúntes realizaron varios intentos, pero ella no podía sujetarse de la cuerda y la fuerza del agua era potente. Incluso, un hombre saltó al canal e intentó ayudarle, pero no lo logró.

Fueron minutos de terror para la joven que fue arrastrada por, al menos, 10 cuadras, gritando por ayuda.

Afortunadamente, fue rescatada por los vecinos que se dieron modos para sacarla del agua. Luego, fue trasladada a un hospital cercano.

Una vez en el hospital, se contactaron con la madre de la joven que llegó bastante preocupada.

Ya a salvo, la joven contó lo que vivió.

"Yo estaba pasando de ida a la Feria y vi que la gente estaba intentando salvar a un perrito. Así que corrí más allá y vi una parte que yo creí que la corriente no estaba tan fuerte. Me metí para agarrarlo al perrito, que venía arrastrado por la corriente. Logré agarrarlo, pero la corriente me hizo soltarlo de nuevo y nos llevó más allá. Pasé varios puentes, donde la gente trataba de lanzarme pitas y cuerdas, pero yo no podía agarrarme", detalló Sayuri Tasima Guzmán.

Ahora, se encuentra estable recibiendo atención médica en el hospital municipal de la Villa 1° de Mayo. Agradece la ayuda de los vecinos por salvar su vida.

"A las personas que me ayudaron a salir, quiero agradecerles. Me dijeron que me trajeron en una camioneta, no me acuerdo, quiero agradecerles. Yo ya no sabía qué pensar, ni qué hacer en ese momento. Tragué mucha agua", agregó.