Israel destaca nueva etapa en relaciones diplomáticas con Bolivia

El Gobierno de Israel destacó en un comunicado en sus redes sociales, la apertura de una nueva era en las relaciones entre Israel y Bolivia, calificándola como un hecho positivo para ambas naciones y para la comunidad internacional.

“Una emocionante nueva era para Bolivia, para las relaciones entre Israel y Bolivia y para el mundo libre”, señaló el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Eden Bar Tal.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, sostuvo conversaciones con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, tras las elecciones en el país. Ambos coincidieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y fortalecer los vínculos bilaterales en materia política, económica y cultural.

Como parte de este acercamiento, Eden Bar Tal viajó a Bolivia para asistir a la toma de posesión presidencial y mantener reuniones diplomáticas con autoridades del nuevo Gobierno, con el fin de impulsar la cooperación y el diálogo entre ambos países.

El comunicado israelí señala que estos pasos buscan consolidar la amistad y cooperación internacional, enfatizando el compromiso de ambos Estados con la estabilidad, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos.

No obstante, cabe recordar que el 31 de octubre de 2023, el Gobierno de Bolivia, estrecho aliado de Irán, decidió romper relaciones diplomáticas con Israel, retirando su apoyo a la contraofensiva que el Ejército de Benjamin Netanyahu libraba contra el grupo terrorista Hamas tras su incursión del 7 de octubre de ese año. Esta medida marcó un precedente que, según el Gobierno israelí, ahora se encamina hacia un nuevo capítulo de diálogo y reencuentro diplomático.

Mire la publicación:

https://www.facebook.com/share/p/1H44eM4ZYi/

Mira la programación en Red Uno Play