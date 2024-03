Judiciales: Comisiones concluyen este viernes con la revisión de requisitos de postulantes

La Paz, Bolivia

Este viernes 15 de marzo, vence el plazo para que las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución revisen los documentos de los 715 postulantes para las Elecciones Judiciales, de acuerdo con el cronograma establecido por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hasta el momento, se concluyó con los inscritos para el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura.

Hasta la pasada jornada, la Comisión Mixta de Constitución concluyó con la revisión del cumplimiento de requisitos de las 175 personas que se inscribieron para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En total, 71 profesionales pasaron esta etapa y están habilitados para la siguiente fase que es la evaluación y calificación de méritos.

"Hemos concluido la fase de revisión del Tribunal Constitucional. Han sido habilitados 71 candidatos, 104 inhabilitados de un total de 175 postulantes", indicó Leonardo Ayala, integrante de la Comisión Mixta de Constitución.

La mayoría de los inhabilitados no cumplía el requisitos de 8 años de experiencia profesional.

"Seguro estos postulantes irán a impugnar. Viene la fase de impugnación y resolución de impugnaciones", agregó Ayala.

La Comisión Mixta de Constitución verifica los requisitos de los postulantes. FOTO/Daniel MIRANDA@APGNoticiasBo

Tras finalizar de revisar los documentos de aspirantes al TCP, la Comisión continuó con los 265 postulantes a Tribunal Supremos de Justicia (TSJ).

"Ya estamos avanzando rápidamente, vamos revisando 34 candidatos hasta el momento (anoche). Llegaremos hasta el último, son más de 200 candidatos. (Tenemos) hasta las 6 de la tarde del viernes. Intentaremos trabajar lo que más se pueda hoy (ayer) y continuar mañana (hoy). Estamos yendo bien porque hemos armado tres mesas de trabajo simultáneas", complementó Ayala.

El diputado del ala 'arcista' del MAS, Juan José Jáuregui, observó que existen departamentos donde se quedaron incluso sin presencia de mujeres postulantes.

“Lastimosamente, llama la atención que muchos postulantes creo que no le tomaron en serio este proceso por eso es que presentaron sus expedientes o sus documentos de manera muy inconsistente. Y pareciera que muchos ni siquiera leyeron la convocatoria”, cuestionó, citado por Erbol.

Comisión Mixta de Justicia Plural inhabilita a 128 postulantes al Consejo de la Magistratura

De los 184 postulantes al proceso de preselección para el Consejo de la Magistratura, 128 fueron inhabilitados por la Comisión Mixta de Justicia Plural al incumplir uno o varios de los 15 requisitos, nueve comunes y seis específicos, establecidos por la convocatoria. En total, 56 están habilitados, 39 son hombres y 17 son mujeres, informó Santiago Ticona, integrante de la Comisión y senador de Comunidad Ciudadana (CC).

La inhabilitación se dio porque no presentaron los documentos exigidos en la convocatoria, varios anexaron fotocopias simples de sus certificados y otros no acreditaron con documentación suficiente la experiencia laboral mínima de ocho años en el campo, reporta ABI.

Entre los 128 inhabilitados, está el actual vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, explicó que fue inhabilitado por no presentar fotocopia legalizada de su título profesional en provisión nacional, no acreditar la experiencia de ocho años en materia administrativa, disciplinaria, financiera o recursos humanos y por no contar con diplomas en derecho administrativo.

Al respecto, el senador del ala 'evista' del MAS, Roberto Padilla, lamentó que solo 56 de 184 postulantes hayan cumplido con los requisitos.

La Comisión Mixta de Justicia Plural verifica los requisitos de las y los postulantes al Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. FOTO/Roberto ARANDA@APGNoticiasBo

“Seguramente a partir del día lunes van a poder impugnar también aquellos que no están de acuerdo en sus inhabilitaciones, entonces, tienen todavía oportunidad desde el día lunes y hasta el día viernes impugnar su habilitación”, informó a Erbol.

La Comisión Mixta de Justicia Plural tiene ahora en agenda la revisión de los documentos de los 91 aspirantes al Tribunal Agroambiental.

Tanto para TCP como para el Consejo, la falta de la acreditación en las diferentes especialidades de los profesionales fue el factor común para que ya no continúen en la siguiente fase.

El siguiente paso, es la fase de impugnaciones que se desarrollará entre 18 y 22 de marzo. Los postulantes que no estén de acuerdo con la inhabilitación deben presentar documentación de respaldo.