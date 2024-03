Judiciales: Vocal Tahuichi y magistrado Torres defienden sus postulaciones

La Paz, Bolivia

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, justificó su postulación a las elecciones judiciales asegurando que no infringe normas. Del mismo modo, el actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, defendió la repostulación de autoridades en ejercicio. Mientras que la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Yajaira San Martín, cuestionó la actitud de sus colegas.

Así, Tahuichi, que se presentó para el Consejo de la Magistratura a pesar de que sigue en funciones, dijo que se presentó de forma legal y ética.

En la pasada jornada, el ministro Iván Lima cuestionó su candidatura judicial siendo miembro del TSE, al igual que la postulación del vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni, Carlos Ortiz Quezada. Afirmó que ambos deberían renunciar.

"Mi postulación es totalmente legal y, si fuera ilegal que (Lima) lo demuestre. Segundo, no rompe con el principio de la ética", afirmó Tahuichi.

El vocal señaló que la situación no sería ética solamente si pasa las etapas de evaluación y llega a ser preseleccionado por la Asamblea, para luego integrar la papeleta que será sometida a voto popular.

Entonces, comentó que solamente renunciaría al TSE si su nombre es elegido para ir al voto popular, mientras tanto su postulación es una “mera intención”.

A la vez, Tahuichi adelantó que si la Asamblea rechaza su postulación como consejero de la Magistratura, asumirá que es "una ratificación de su cargo como vocal del TSE", para trabajar más vigorosamente en ese Órgano. Y si pasa la etapa de evaluación y llega a la fase de voto popular, significará que la Asamblea le otorga confianza.

"No entiendo por qué tienen que rasgarse las vestiduras"

El actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, defendió la repostulación de autoridades judiciales y aseguró que no está en contra de la ley ni la ética.

"Muchos bolivianos, incluido obviamente quién les habla, han presentado su postulación porque no está impedido ni legal ni éticamente para poder presentarse a una elección de esta naturaleza", dijo Torres en entrevista con ERBOL.

Torres ejerce actualmente de forma prorrogada en el TSJ y ahora se postula para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Señaló que si los mismos asambleístas consideraban que había una falta de ética en la repostulación, podían haber normado este tema mediante ley.

“Un ciudadano abogado que cumpla con esos requisitos y las exigencias de la convocatoria, que están apegadas tanto a la ley como a la Constitución, no debería ser denigrado, no debería ser insultados por las redes sociales o no debería haber algún actor político o alguna autoridad que propicie este rechazo a alguna persona", agregó.