Tahuichi y un vocal del Beni postulan para magistrados; Lima les pide “ética”

La Paz, Bolivia

Tras el cierre de las postulaciones para las elecciones judiciales, el ministro de Justicia Iván Lima, se pronunció a la presencia de varios candidatos, quienes actualmente cumplen un rol dentro de la administración pública.

Lima, habló específicamente del vocal del Tribunal Electoral Tahuichi y un vocal del Tribunal Electoral Departamental del Beni, Carlos Ortiz, quienes también se postularon, dijo que están cumpliendo con un rol patriótico como candidatos, pero que no pueden cumplir doble función.

“Tenemos una situación que podría complicarse a partir de la presentación de algunos ciudadanos que no pueden ejercer una doble función, no pueden ser candidatos y ser administradores del proceso electoral, claramente me refiero al vocal Tahuichi y al vocal del Tribunal Electoral del Beni, el único que tenemos es Oscar Ortiz, creo que ambos han tomado una determinación patriótica y correcta de ser postulantes, pero no pueden ser simultáneamente miembros de los tribuales que van a administrar este proceso electoral, eso lleva a una evaluación ética que tienen que realizar ellos sobre su continuidad como funcionarios”, señaló Iván Lima, ministro de Justicia.