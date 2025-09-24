La Magistratura investigará por qué Elba Terán estaba libre

Elba Terán, hermana de la exdirigente cocalera Margarita Terán, vinculada al expresidente Evo Morales, está en el centro de una investigación del Consejo de la Magistratura. La razón: Terán, que tenía una sentencia de 15 años de cárcel por narcotráfico, fue recientemente detenida en el Trópico de Cochabamba con 10 kilos de sustancias ilícitas en su vehículo.

"Esta persona habría sido sentenciada y, antes de cumplir su sentencia, fue liberada y habría sido nuevamente aprehendida cometiendo hechos ilícitos", declaró Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura.

El organismo ordenó una revisión completa de su caso y de las decisiones judiciales que llevaron a su liberación. Terán fue arrestada hace varios años junto a su hermana Juana por el mismo delito.

Baptista indicó que la Unidad de Control y Fiscalización supervisará el caso para detectar posibles irregularidades. "Como muchos de los casos que conocemos a través de las redes sociales y los medios de prensa, vamos a ordenar que se supervise este y otros casos que se encuentran en disputa ante la ciudadanía", agregó.

Si se confirman fallas en el proceso, no se descartan procesos disciplinarios contra los jueces que autorizaron su libertad. El presidente de la Magistratura señaló que este tipo de situaciones no solo son una falla de los jueces, sino del sistema judicial en su conjunto.

"Se puede acreditar si un juez actuó o no bien dándole la libertad a esta persona", finalizó Baptista, abriendo la puerta a posibles sanciones si la investigación lo amerita.

