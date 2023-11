"Las investigaciones demuestran que la Policía boliviana no avisó": Ministro Del Castillo rechaza declaraciones de Marset

La Paz, Bolivia

Horas después de la difusión de la entrevista al narcotraficante Sebastián Marset en la televisión uruguaya, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, desmintió sus afirmaciones y aseguró que es el único país que hizo algo para desbaratar su organización criminal.

Afirmó que la entrevista se trata de una "operación mediática" porque Marset "falta completamente a la verdad" y ve un sensacionalismo hacia el narcotráfico.

"Pareciera que existen personas que quieren normalizar el narcotráfico, es lamentable que esté sucediendo, no en el territorio nacional, felizmente, sino más allá de nuestras fronteras", comentó.

Del Castillo también se refirió a la aseveración de Marset sobre que las autoridades bolivianas encontraron 400 mil dólares que estaban en su vivienda, ofrecieron 100 mil dólares como recompensa por su captura y cuestionó el destino de los otros $us 300 mil.

"Aquí (mostrando un documento) hay un requerimiento fiscal del 10 de octubre de 2023 que establece que esta suma de dinero encontrada sea depositada a Dircabi, quiere decir que esta plata ya se encuentra en dependencias que son administradas por el Estado boliviano y nadie se ha gastado esta plata. Por tanto, una vez más demostramos que este narcotraficante está acostumbrado a mentir no solamente en nuestro territorio, sino más allá de nuestra frontera", apuntó.

Sobre el supuesto secuestro de policías, que Marset negó, el ministro indicó que el Ministerio Público lleva a cabo una investigación citando a declarar a personas, además, se presentaron pruebas, estudios técnicos y testigos que se encontraban en el lugar.

"No vamos a revictimizar a un efectivo de la policía boliviana. Segundo, eran efectivos de Inteligencia, no puedo mostrarlos a los medios de comunicación porque su vida correría riesgo. Es una persona que está acostumbrada a delinquir, a mentir, falsificar documentación e identidades. Está siendo investigado por la muerte de un fiscal de Paraguay en Colombia. Por tanto, tengo que preservar la garantía de todos y cada uno de los efectivos de Inteligencia y la Felcn", detalló.

Del Castillo también cuestionó porqué Marset no se llevó el dinero que estaba en su propiedad si es que le avisaron con anterioridad del operativo.

"Algo que ha salido ayer. Teníamos la duda de la participación de algún efectivo policial que le habría podido anunciar sobre esta orden de captura que teníamos en contra de esta persona. Sin embargo, me pregunto, después de haber escuchado esta entrevista, si le avisaron con tiempo porqué no se llevó esos 420 mil dólares, por qué no se llevó esos recursos económicos y porqué tuvo que juntar lo que encontró para poder fugarse dentro del territorio nacional", agregó.