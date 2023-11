Análisis de las declaraciones de Marset: "Aparenta una imagen falsa"

Cargando...

Uruguay

La noche de este domingo, 26 de noviembre, se hizo pública la entrevista que el narcotraficante Sebastián Marset dio a un canal de televisión de Uruguay, en la que se refirió a cómo escapó de Santa Cruz.

Para Jorge Santistevan, analista y abogado, la entrevista no mostró nada trascendente, ni nuevo, solo ratifica todo lo que dijo anteriormente.

"Confirma que le avisaron antes del operativo y logra escapar por eso. También confirma que él no fue el que secuestró a los policías, no hubo tal secuestro. Lo importante es que ratifica el rencor y odio que le tiene al ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo), no es solo por cuestiones de autoridad, que es el ministro, sino va más allá. Es un rencor que lo impulsa permanentemente a desprestigiarlo. Detrás de todo aquello ha tenido que haber cierta relación", apuntó Santistevan en entrevista con Red Uno.

Asimismo, observó que intenta "lavar" una mala conducta por una buena, en referencia a que el narcotraficante se presentó como bueno, de buena conducta y probo. Sin embargo, está a la cabeza de una organización grande responsable del envío de toneladas de droga.

"Él se apega a hablar sobre las causas y el daño que hace la droga en los niños, principalmente, trata de tocas el corazón de la gente, al decir que los niños son los más vulnerables. Esa imagen que quiere aparentar es completamente falsa. Él aparece motivado para desprestigiar a una persona, el ministro de Gobierno y, por ende, al gobierno. Además demuestra que tiene muchas razones para hacerlo", agregó.

El analista detalló que Marset es perseguido por autoridades de Uruguay, Paraguay y Bolivia, pero tiene una connotación muy grande en defenestrar el ministro de Gobierno de nuestro país.

Cargando...

"Por detrás ha tenido que haber una relación muy estrecha. Normalmente es esto; cuando no temas revancha con sicarios, porque no lo está haciendo, hace el 'sicariato mediático', está matando al ministro de Gobierno desde ese punto de vista, y, por ende, implica a todo un gobierno nacional, la relación del estado. Estas son las consecuencias de haber dejado a un jefe de narcos crecer, hacerse fuerte, manejar toda una estructura organizativa criminal al lado de autoridades; Bolivia es el lugar de blanqueamiento de jefes narcos", explicó.

En ese sentido, Santistevan considera que esto no termina, va a continuar con el desprestigio hacia el ministro de Gobierno.

También comentó que la investigación en el país es muy limitada, debido al "sistema corrupto" de justicia, Ministerio Público y todas las instituciones del Estado, por lo que no avanzará.

"Mientras siga de esa forma, él va a caer por otras autoridades extrajeras, menos por las bolivianas. Es muy probable que esté allanando el camino para una probable entrega por una causa que a él lo motiva mucho y desde siempre. Él tenía un apego muy estrecho hacia su esposa, hoy está buscando la protección y seguridad de su familia. A cambio de eso, él puede buscar un consenso con las autoridades, entregarse de la mejor manera posible y asegurar a su familia", agregó.

Santistevan también considera que las autoridades bolivianas mantendrán la posición de no darle crédito a un criminal. Sin embargo, no se puede pasar por alto la situación, considerando que en Paraguay relevaron a 17 policías de Interpol por el caso de la suspensión de la alerta roja de la esposa de Marset.

"En Bolivia, no hubo relevos. Ese fue uno de los errores del ministro de Gobierno, no haber reestructurado la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, una vez que ocurrió el operativo frustrado, no tomó las medidas pertinentes para asegurar la captura, no estableció nuevas políticas contra el narcotráfico más efectivas, empezando por cambios operativos. Cn esa misma estructura no llegará lejos, va a desprestigiarse y desprestigiar al gobierno nacional", complementó.

Entonces, consideró que el presidente Luis Arce debe reestructurar sus gabinete en beneficio del país, más allá de cuestiones políticas, sino para dar una señal de que Bolivia busca "en serio" ir tras Marset o cooperar en su captura.

Cargando...

"Si las cosas siguen igual y seguimos respondiendo que no hay que darle importancia; esto no va a llegar lejos, vamos a seguir en las mismas y Sebastián Marset no va a ser capturado en Bolivia, ni por bolivianos, será capturado por extranjeros", concluyó.