Marset confirma que le "ayudaron" y niega que hubo secuestro

Uruguay

La noche de este domingo, 26 de noviembre, se emitió una parte de la entrevista que la televisión uruguaya le hizo al narcotraficante Sebastián Marset.

Luego de un gran operativo de seguridad, la periodista Patricia Martín pudo conversar con el hombre más buscado del continente.

Durante la entrevista, Marset descartó el secuestro de un policía en Santa Cruz, reiteró que le ayudaron y avisaron del operativo para capturarlo, además insinuó que dejó todas sus pertenencias en su casa, pero se las quedaron.

Cuando la periodista le preguntó ¿Cuál era la verdad?; respondió: “La verdad que la cuente Del Castillo, a mí me ayudaron”.

Así, confirmó que le advirtieron que lo estaban buscando.

"El secuestro (del policía) no existió, hay muchas cosas que no existieron ahí, el 90% de lo que dicen es mentira. Eso lo declararon así para imputar a la gente inocente que tienen procesada hasta hoy. Me avisaron, sí", afirmó.

Además, negó la afirmación de las autoridades bolivianas respecto a que cuando ingresaron en su propiedad no había nada. También dijo que la recompensa que ofrecieron por él, no se entregará.

"Tome una par de valijas, ropa mía y de los niños, y me fui. Todo lo que había, se lo habrán quedado. El dinero ($us 400.000) lo incautaron de otro lado y ofrecieron 100 mil por mi captura, lo restante quedó para ellos. No mostraron videos de a donde fue ese dinero. Nunca se lo dieron a nadie porque nadie me va a entregar por 100 mil. Así es Bolivia", agregó.

También reafirmó todo lo que comentó en los videos publicados con anterioridad y volvió a señalar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

"Me hizo reír cuando lo escuché decir esas cosas (que era violador, pedófilo y feminicida), me molestó y le respondí con un largo mensaje. Que mire mi prontuario, pero de lo que dijo no tengo nada. Él es un corrupto que usaba otro nombre, pero en líneas generales está todo detallado (en el video). A partir de ese mensaje, él terminó sus conferencias de prensa que siempre daba y lo sacaron al otro, Aguilera", detalló.

Del mismo modo, comparó las justicias de Bolivia y Paraguay, asegurando que no confía en estas.

"(Es más corrupta) Bolivia que Paraguay, si confiara, les diría a mi cuñado y a mi hermano que se presenten para solucionar, pero no confío en nada de ellos. Llevan dos años con el caso, tienen personas inocentes procesadas, no liberan a nadie, por ejemplo, el famoso Tío Rico, lo tienen aislado porque puede decir muchas cosas de la política y corrupción", añadió.

En la entrevista, además habló de cómo empezó en el mundo de las drogas y de su paso por la cárcel. Dijo que aprendió a cuidarse por el "negocio" que eligió, ya que hay mucha traición y no se puede tener muchas personas de confianza. Aseguró que "el que vende no consume".

También aseguró que su familia no está, ni estuvo involucrada en los crímenes por los que se la acusa. Comentó que hay muchas suposiciones, pero no pruebas. Respecto al caso del pasaporte que le dieron en Uruguay, negó que haya pagado dinero y que las autoridades no le colaboraron para que le entreguen rápido.