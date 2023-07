Le destrozaron la mano para robarle su mochila

El Alto, Bolivia

Caen dos presuntos miembros de la banda delictiva que el pasado 19 de julio atracó a un joven de 20 años en el Plan 561, Ciudad Satélite, El Alto.

Cuatro delincuentes lo apuñalaron una y otra vez en la mano derecho para quitarle sus objetos personales, su celular, billetera, ya que se resistía a soltar su mochila.

"Sostuve fuerte la mochila para que no me quiten, mientras pedía ayuda. En ese momento, agarraron un cuchillo y me apuñalaron la mano", contó la víctima.