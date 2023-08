La Paz, Bolivia

Carmen Quispe Choque, es una mujer de 76 años que vive en el área rural de La Paz. Desde hace 22 años tiene un problema que ninguna autoridad le ha podido resolver. Y es que, legalmente, está muerta. Incluso, le entregaron su certificado de defunción.

"Me dijeron que estoy muerta, que estoy como fallecida", contó, asegurando que ni siquiera está enferma.

A consecuencia de esta situación, esta persona de la tercera edad no puede recibir atención médica, ni votar en las elecciones, tampoco tiene carnet de identidad actualizado.

Según el certificado de defunción, la mujer falleció el 18 de diciembre de 2001, a causa de un tumor mamario.

Carmen nació en febrero de 1947 y reside en la comunidad Cebollullo, en Río Abajo, a los pies del Illimani. No entiende cómo se emitió ese documento hace 22 años, tiempo en el cual no ha podido acceder a sus derechos como salud, sufragio, banco o, principalmente, cobrar su bono.

"¿Cómo me van a hacer eso? ¿Quién me habrá hecho esa maldad?", lamentó la mujer, que además no sabe leer.