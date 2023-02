"Lo golpeaba, lanzaba objetos y hasta le cortó un dedo": Javier sufrió un año de violencia antes de ser asesinado a puñaladas por su prometida

Cochabamba, Bolivia

Este martes, continúa el velorio de Javier Jorge Paca, el hombre de 39 años asesinado por su pareja. Se realiza en un domicilio de la zona de La Chimba. Piden justicia para la víctima.

La familia aguarda la llegada de los hermanastros de la víctima, quienes se encuentran en Chile. Ellos decidirán donde será enterrado.

Javier falleció la madrugada de este martes, día de San Valentín, apuñalado por su pareja, con quien estaba comprometido. Fue encontrado sin vida en el cuarto que alquilaban ambos.

Ambos tenían muchas peleas y la familia denunció que desde hace un año la mujer lo maltrataba físicamente. Según el examen médico forense, la causa de la muerte fue por shock hipovolémico (pérdida de sangre) y traumatismo toráxico penetrante (corte en el pecho) por un arma punzocortante (cuchillo).

Javier era padre de tres hijos -dos varones y una mujer de entre 6 y 17 años- con su primera pareja, trabajaba de carpintero y mantenía a toda su familia. Conoció a quien sería su asesina hace dos años y hace un año empezaron a vivir juntos, desde ese momento ella lo maltrataba física y psicológicamente.

"Él trabajaba, pero a la chica no la conozco. Se habían trasladado a otra casa porque estaban viviendo en otro lugar. Como siempre peleaban, los dueños les botaban", contó su familiar.

Aseguran que era un padre cariñoso y un buen hijo, pues ayudaba a su madre económicamente. Sin embargo, desde que conoció a la mujer no sabían ni dónde vivía.

El caso fue tipificado como asesinato por parte del Ministerio Público. La mujer de 25 años está aprehendida.

Además, denuncian que la mujer lo golpeaba y le lanzaba objetos, le arañó en la cara y los brazos, le insultaba e incluso le habría cortado un dedo semanas atrás, pues ya le había amenazado con un arma blanca.

"Constantemente lo golpeaba. Mis hijos me contaron que cuando se veían con él, cada vez tenía su cara rascada. Siempre estaba hecho algo su cara . La anterior vez que se vieron su ojo estaba todo verde", develó la madre de los hijos de la víctima.

Contó también que la asesina no le dejaba hablar con su hijos, mucho menos verlos.

"Un año que casi no tenía conversión con mis hijos, la mujer no le dejaba verles y si les veía era a escondidas. No le dejaba conversar con ellos, nada. Era extremadamente celosa. Hace dos semana le había cortado su dedo, tuvieron un problema y le cortó el dedo", agregó.