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Policial

La Paz: Esto es lo que reveló el informe policial sobre el atraco en Villa Fátima

El coronel Henry Pinto informó que se utilizan unidades de inteligencia para identificar los dos vehículos en los que operaba el grupo delincuencial.

Ximena Rodriguez

05/04/2026 21:39

Foto: Red Uno.
La Paz

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El Coronel Henry Pinto, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, confirmó que la institución ha desplegado todos sus equipos multidisciplinarios e inteligencia criminal para dar con los responsables del violento atraco en Villa Fátima. "Se llevaron celulares y dinero, aún no cuantificado; la Policía está trabajando para identificarlos y proceder con su captura", afirmó la autoridad policial ante los medios de comunicación.

Según el informe oficial, el hecho fue ejecutado por ocho personas, presuntamente de origen nacional y extranjero, con ropa variada que portaban armas de fuego y operaban en dos vehículos por el sector. Pese a que no se registraron disparos durante el suceso, los delincuentes ejercieron una violencia física considerable contra los residentes del inmueble.

"No hubo disparos como tal, pero sí han golpeado a personas en el inmueble en la cabeza; hay tres víctimas: una pareja de personas mayores y su hijo", sentenció el director de la Felcc al describir los resultados de la agresión.

 

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