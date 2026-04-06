La madre del conductor de taxi aprehendido por el caso de las tres personas calcinadas en El Torno, Santa Cruz, rompió el silencio para asegurar que su hijo es inocente y que solo mantenía una relación laboral con las víctimas. Según el testimonio de la mujer, el chofer se presentó ante las autoridades antes de quedar bajo custodia en las dependencias de la Felcc de La Guardia.

Al respecto, la progenitora fue enfática al describir el servicio que su hijo prestaba a los ahora fallecidos en el Barrio Bolivia. “Él trabaja de taxista, los llevaba y traía de aquí a la ciudad a los señores que han fallecido; cuando le llamaban los recogía, eran sus clientes seguros, mi hijo no tuvo nada que ver”, afirmó la mujer ante los medios de comunicación.

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